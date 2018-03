Anzeige

Esslingen (dpa/lsw) - Die in Mettingen tot in ihrer Wohnung gefundene Familie ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das ergab die Obduktion der Leichen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte bereits alles auf diese Todesursache hingedeutet. Vieles spreche dafür, dass das farb- und geruchslose Gas womöglich an der Heizungsanlage des Hauses ausgetreten sein könnte, hieß es bei der Polizei.

Wie die Polizei ferner telefonisch mitteilt, ist für Freitag eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft geplant. „Es gibt noch ein paar Unklarheiten, die geklärt werden müssen“, sagte Christian Wörner vom zuständigen Polizeipräsidium in Reutlingen. Die Behörde gehe weiterhin von einem Unglücksfall aus.

Der giftige Stoff entsteht beim Verbrennen von Kohle oder Gas und führt zu Bewusstlosigkeit und zum Erstickungstod. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Die beiden 29 Jahre alten Eltern und ihre drei und vier Jahre alten Kinder wurden von Angehörigen am Montagmittag durch ein Fenster leblos entdeckt.

