Esslingen (dpa/lsw) - Der plötzliche Tod einer vierköpfigen Familie in Esslingen gibt der Polizei Rätsel auf. Die Suche nach der Ursache für den Vergiftungstod einer jungen Familie in Esslingen-Mettingen könnte sich noch länger hinziehen. Experten seien vor Ort, Ergebnisse gebe es aber noch nicht, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. «Wir ermitteln in alle Richtungen.»

Derzeit spreche vieles dafür, dass die Ursache womöglich an der Heizungsanlage des Hauses zu suchen sein könnte. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Suizid. «Wir gehen von einem Unglück aus», sagte er. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher