Zukunft der Esslinger Innenstadt: Stadt legt Bücherei-Pläne auf den Tisch

1 Projektleiter Philipp Kopper, die kaufmännische Leiterin der städtischen Gebäude, Monika Fleischer, Büchereileiter Kevin Butler, OB Matthias Klopfer und Hausherr Alexander Kögel (von links) können sich eine Bibliothek im einstigen Modehaus gut vorstellen. Foto: Robin Rudel

Esslingens OB Matthias Klopfer hat im September eine Debatte über die Zukunft der Innenstadt angestoßen und vorgeschlagen, Stadtbücherei und Volkshochschule neu zu positionieren. Nun stellt die Verwaltung ihre Pläne für eine Bibliothek im Kögel-Haus vor.











Seit Monaten macht in Esslingen die Idee die Runde, die Stadtbücherei ins Modehaus Kögel zu verlegen. OB Matthias Klopfer hatte die Diskussion angestoßen, weil er neue Impulse für die Innenstadt setzen und neben der Bücherei auch die Volkshochschule als Frequenzbringer nutzen will. Obwohl der Gedanke im Herbst sehr allgemein formuliert worden war und Detailfragen noch weitgehend unbeantwortet waren, hatten die meisten Ratsfraktionen mehr oder minder deutlich Sympathie für die Pläne bekundet. Nun hat die Verwaltung nachgelegt: Am Montag sollen in öffentlicher Gemeinderatssitzung die Grundzüge des Konzepts vorgestellt und das weitere Vorgehen beschlossen werden. Die endgültige Entscheidung ist für 13. Mai geplant. Bis dahin will die Stadt weitere Details klären lassen.