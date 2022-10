In Alfdorf schrillen die Alarmglocken

1 Tests mit Dummies: Im Werk Alfdorf tüfteln die Beschäftigten an Lösungen, wie Fahrzeuginsassen gut geschützt werden können. Foto: ZF Friedrichshafen AG/Dominik Gigler

Der Konzern ZF Friedrichshafen hat verkündet, den Bereich Passive Sicherheitstechnik auszugliedern. Nun fürchten Betriebsrat und Beschäftigte in Alfdorf negative Folgen.















Link kopiert

Die Verunsicherung ist groß: Nachdem der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG bekannt gegeben hat, er wolle den Geschäftsbereich Passive Sicherheitstechnik ausgliedern, schrillen bei den rund 1700 Beschäftigten des Konzerns in Alfdorf die Alarmglocken – und bei Betriebsrat Daniel Sauerbeck steht das Telefon nicht mehr still. „Wir wollen, dass diese Veränderung nicht zu Lasten der Beschäftigten geht“, sagt Sauerbeck, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende am Standort Alfdorf und Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Bereichs Passive Sicherheitstechnik ist.