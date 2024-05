Zeugenaufruf in Echterdingen: Senior nach Sturz im Bus im April verstorben

1 Wochen nach dem Unfall, der letztendlich zum Tod des 84-Jährigen führte, sucht die Polizei nun Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Mehrere Wochen nach einem schweren Sturz in einem anfahrenden Bus ist ein 84-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei bittet Passagiere des Busses um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Etwa sechs Wochen nach einem schweren Sturz in einem anfahrenden Bus in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein 84-Jähriger an seinen damals erlittenen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei berichtet, werden nun Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 04 20 an die Polizei zu wenden.

Der Mann war am 11. April gegen 10.40 Uhr an der Haltestelle Hirschstraße in Echterdingen gestürzt, als der Bus der Linie 76 in Richtung Degerloch anfuhr. Ein Notarzt hatte den Mann an der Unfallstelle versorgt, bevor er in eine Klinik gebracht worden war.