Notarzteinsatz in Echterdingen: Senior stürzt in Bus schwer

1 Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um den verletzten 84-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstagvormittag ist in einem Bus in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 84-Jähriger schwer gestürzt, weil der Busfahrer losgefahren war, bevor der Mann saß. Der Senior musste vom Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht werden.











Am Donnerstag ist in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 84-Jähriger in einem anfahrenden Bus schwer gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der 54-jährige Linienbusfahrer gegen 10.40 Uhr an einer Haltestelle in der Hauptstraße angefahren, als der 84-Jährige im Bus stürzte. Er erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Der Senior musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden und wurde dann in ein Krankenhaus gefahren.