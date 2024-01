Wilhelma in Stuttgart: Ein erfolgreiches Jahr für den Zoo mit Koalas und Co.

16 Die Koalas und die neue Australienwelt sorgten mit für eine Rekordzahl an Besuchern in der Wilhelma. Foto: Wilhelma Stuttgart

Der Zoologisch-botanische Garten blickt positiv auf das vergangene Jahr. Es gab eine Rekordzahl von 1,8 Millionen Besuchern. Kleiner Wermutstropfen: Ab 1. März werden die Eintrittspreise angehoben.











Die Wilhelma kann zufrieden auf das vergangene Jahr blicken: Nach Auskunft von Pressesprecher Birger Meierjohann kamen 2023 mit 1,8 Millionen so viele Besucher wie nie zuvor. In den Corona-Jahren 2021 waren es 994 000 Besucher, 2020 waren es 805 000 und 2019 wurden 1,6 Millionen Gäste in der Wilhelma gezählt. Direktor Thomas Kölpin führt das satte Plus von mehr als zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr bei den Besucherzahlen in erster Linie auf die Eröffnung der Australienwelt im vergangenen Juli zurück.