1 2020 hatte Kirchheim versucht, der Tristesse mit vereinzelten Hütten zu trotzen. Foto: Horst Rudel

In den Kommunen werden die Weihnachtsmärkte geplant. Mit Zuversicht wie in Esslingen, aber auch mit Vorsicht wie in Kirchheim.















Der Frust war groß, als die Beschicker, Händler und Gaukler des Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkts im vergangenen Jahr mitten im Aufbau wieder abrüsten mussten. Michael Metzler, oberster Stadtvermarkter und Chef der Esslingen Markt und Event, ist zuversichtlich, dass sich das in diesem Jahr trotz hoher Infektionszahlen nicht wiederholen wird. „Der Weihnachtsmarkt wird intensiv geplant. Die Bewerberlage ist sehr gut.“ Man werde erstmals die Straße vor der Stadtkirche mit einbinden, sodass man die Stände auch lockerer platzieren könne. Unter das Marktvölkchen werden sich etliche neue Gesichter mischen, berichtet er. Weniger auf dem Weihnachts- als auf dem Mittelaltermarkt, wo sich doch der eine oder andere Protagonist beruflich umorientieren musste. Angesichts der Pandemielage werde man in diesem Jahr auf Innenevents wie etwa das Märchenzelt verzichten. Aber ansonsten könnten sich die Gäste – Stand jetzt – auf rund 180 Stände und einen Weihnachtsmarkt wie in den Vor-Corona-Jahren freuen, kündigt Metzler an. Termin: 22. November bis 22. Dezember.