VfB Stuttgart bringt limitiertes Shirt heraus: Das neue Sondertrikot zeigt Kraut-Kunst

3 Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich im neuen Shirt. Foto: VfB

Der VfB Stuttgart spielt im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mal wieder in einem Sondertrikot. Das ist außergewöhnlicher denn je, limitiert und alles andere als ein Schnäppchen.











Der 2. Dezember ist für den Sport in Stuttgart ein besonderer Tag. In Hamburg werden die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft ausgelost (ab 18 Uhr) – danach ist klar, wer neben Deutschland im kommenden Sommer in der MHP-Arena zu Gast sein wird. Zudem empfangen die Handballer des TVB Stuttgart die Bundesligakonkurrenz aus Hannover (20 Uhr). Der VfB Stuttgart bestreitet außerdem sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (18.30 Uhr) – und macht den Abend noch ein bisschen besonderer.

Das Team von Sebastian Hoeneß nämlich wird gegen die Bremer nicht im gewohnten weiß-roten Heimdress auflaufen, sondern mal wieder in einem Sondertrikot – das als Kunstobjekt gilt.

„StuttgART-Trikot“ nennen der VfB und Ausrüster Jako das neue Shirt entsprechend. Entworfen hat es der Esslinger Künstler Tim Bengel, der sagt: „In meiner Kunst suche ich immer Schnittstellen. Da ich seit meiner Kindheit von den Fans und dem Verein des VfB Stuttgart fasziniert bin, ist es eine Ehre, ein Trikot für meinen Herzensverein gestalten zu dürfen. Das bringt die Kunst auf den Rasen und verbindet so zwei fantastische Disziplinen.“

Zehn Prozent des Erlöses gehen an die VfB-Stiftung

Ins Zentrum seines Schaffens hat Bengel jüngst das „Superfood Kraut“ gestellt. Entsprechend gestaltet ist auch das VfB-Sondertrikot. Das Muster darauf ist dem Querschnitt eines Filderkrautkopfes nachempfunden, das Trikot ist in den Farben Schwarz, Weiß und Gold gehalten. Hauptsponsor Winamax und Ärmelsponsor hep verzichten auf ihre Präsenz. Der Schriftzug „STUTTGART“ wird die Brust zieren. Fünf verschiedene Varianten des Trikots wird es geben, weshalb der VfB bereits vom „außergewöhnlichsten Jersey der Vereinsgeschichte“ spricht.

Lediglich 1893 Exemplare des Trikots werden ausschließlich über den Onlineshop des VfB verkauft. Weil der Club das Shirt – vor allem durch die Zusammenarbeit mit Tim Bengel – als Kunstobjekt sieht, wird der Erwerb nicht zum Schnäppchen. 189,30 Euro kostet das Trikot (nur eines pro Kunde kann erworben werden), zehn Prozent davon gehen an die VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“, deren Logo wird auch auf dem Trikot-Ärmel präsent sein.

„Stuttgart ist einer der emotionalsten Fußballstandorte der Republik und zugleich ein Zentrum von Kunst und Kultur“, sagt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB-AG, „der VfB ist ein Kulturgut der Region. Das symbolisiert das „StuttgART-Trikot“ auf einzigartige Weise.“ Jako-Marketingvorstand Tobias Röschl hält es für „einzigartig, Mit einem Künstler zusammenzuarbeiten und aus einem Trikot ein lebendiges Kunstwerk zu gestalten“.