„Die AfD ist eine Gefahr“ – So reagieren Politiker in Baden-Württemberg

1 Rechtsextremismus ruft Demonstranten auf den Plan – und den Verfassungsschutz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus bringen die AfD auch in Baden-Württemberg ins Visier der Verfassungsschützer. Was die anderen Fraktionen davon halten.















Link kopiert

Die AfD wird künftig auch in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet. Zwei Tage vor dem Parteitag des Landesverbands in Stuttgart verkündete Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag die Entscheidung. „Es liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht begründen, dass die AfD eine rechtsextremistische Bestrebung ist, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet“, sagte Strobl.