Unfall in Nürtingen: Lastwagenfahrer bleibt an Auto hängen und flieht

1 Die Polizei sucht nach dem Unfall Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein unbekannter Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall am Donnerstagabend in Nürtingen davongefahren, ohne sich um den Schaden am Auto eines 24-Jährigen zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Der Fahrer eines weißen Lastwagens mit ausländischem Kennzeichen hat am Donnerstag das Auto eines 24-Jährigen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Unfall gegen 21.55 Uhr an der Einmündung der Europastraße in die Bahnhofstraße ereignet.

Der 24-Jährige sei dort mit seinem weißen „Volkswagen Caddy“ unterwegs gewesen. Er habe nach links in Richtung Hochwiesenstraße abbiegen wollen. Zur gleichen Zeit sei der Lastwagenfahrer von der Bahnhofstraße nach links in die Europastraße eingebogen. Dabei nahm der Unbekannte der Polizei zufolge die Kurve zu eng. Dadurch sei der Lastwagen an dem abbiegenden Auto hängen geblieben. So habe er den 24-Jährigen ein Stück weit mitgeschleift.

Keine Verletzten

Anschließend sei der Unbekannte davongefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von geschätzten 3 000 Euro zu kümmern. Mehrere andere Autofahrer hätten ihn dabei beobachtet. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Die Behörde bittet nun mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 70 22/9 22 40 zu melden.