Unfall in Neuhausen: 24-Jähriger schneidet Kurve und kracht in Gegenverkehr

24-Jähriger schneidet Kurve und kracht in Gegenverkehr

Unfall in Neuhausen

1 Ein Streifenwagen der Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

In Neuhausen (Kreis Esslingen) verursachte am Mittwochmorgen ein 24-Jähriger einen Unfall, weil er eine Kurze zu eng nahm und mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Dabei entstand hoher Schaden.











Ein 24-Jähriger hat am Mittwochmorgen in Neuhausen (Kreis Esslingen) eine Kurve geschnitten und dadurch einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Gegenverkehr verursacht. Wie die Polizei berichtet entstand dabei ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Der 24-Jährige wollte um 7.50 Uhr auf der Esslinger Straße in Richtung Autobahn fahren und schnitt dabei ersten Erkenntnissen Nach an der Kreuzung mit der Denkendorfer Straße die Kurve. Dadurch fuhr er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem dort fahrenden Lastwagen. Dessen 55-jähriger Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, was aber ohne Erfolg blieb. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. Der Ford Transit des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.