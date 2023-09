7 Beleuchtete Innenstadt bei „ES funkelt“: viele Besucherinnen und Besucher finden Esslingen als Einkaufsstandort attraktiv. Foto: Roberto Bulgrin

Besonders die Ankündigung, dass das Modehaus Kögel seinen Betrieb aufgeben will, war für viele in Esslingen ein Schock: Der Platzhirsch unter den Esslinger Traditionsgeschäften schließt nach 120 Jahren im kommenden Jahr seine Tore. Und einige stimmten nicht erst da in den Abgesang auf die Esslinger Innenstadt ein. Forderungen nach mehr Unterstützung der Stadt und weniger Reglementierung wurden laut.

Bei einer Umfrage während der langen Einkaufsnacht „ES funkelt“ gehen die Meinungen auseinander. Manche kommen weiter gerne nach Esslingen und schätzen die Mischung aus Gastronomie und kleinen, inhabergeführten Geschäften. Andere blicken mit Sorge auf die Schließung von Kögel und Karstadt und kritisieren, dass oberirdische Parkplätze geschlossen werden.