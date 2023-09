14 Esslingen im Konsumrausch: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind am Samstag zur langen Einkaufsnacht ES funkelt gekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Die lange Einkaufsnacht ES funkelt hat die Innenstadt am Samstag gefüllt. Manche Geschäfte sind zum letzten, andere zum ersten Mal dabei. Aus Sicht des Citymanagements zeigt sich darin ein Strukturwandel im Einzelhandel.











Bummeln, flanieren, konsumieren – dazu sind Veranstaltungen wie ES funkelt gedacht. Auch in diesem Jahr hat die lange Einkaufsnacht wieder viele Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gespült. Sie schlenderten durch die mit Lichtkunst erleuchteten Gassen, suchten nach Schnäppchen auf dem Flohmarkt oder Dekoartikeln auf dem sogenannten Lichtermarkt am Marktplatz. Lauschten den Straßenmusikanten und füllten die Lokale und die Bierbänke der Wein-Lounge am Hafenmarkt.