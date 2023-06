Einzelhandel in Esslingen

1 Andrea Menze legt die Kissen bereit. Foto: Bulgrin Foto:

Sinnlose Verbote und umständliche Genehmigungsverfahren: Viele Geschäftsleute zeigen sich frustriert über die Gestaltungspolitik für die Esslinger Innenstadt. Sie würden die City gern beleben, fühlen sich aber vom Rathaus ausgebremst. Die Hintergründe.















Andrea Menze versteht die Welt nicht mehr. Bis vor Kurzem galten die grasgrünen Teppiche und die knallbunten Kissen, die sie an schönen Tagen sorgsam am Fuße des Esslinger Postmichelbrunnens drapierte, als echter Hingucker. Jetzt ist das Arrangement der Einzelhändlerin, die einen Modeladen nahe des Brunnens betreibt, offenbar nicht mehr erwünscht. Für Menze ist das völlig unerklärlich. Sie fühlt sich in ihrem Engagement für eine lebendige City ausgebremst – und ist damit nicht alleine.