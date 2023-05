1 Ulrich Khuon verlässt das Deutsche Theater Berlin und zieht als Intendant nach Zürich. Foto: www.mariasturm.com/Maria Sturm, Deutsches Theater Berlin

Jüngst fanden zwei wichtige Uraufführungen von Werken der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek statt – am Schauspielhaus Zürich und am Deutschen Theater Berlin. Nun gibt es eine weitere Verbindung zwischen beiden Häusern: der Berliner Intendant Ulrich Khuon wird neuer Theaterleiter in Zürich.

Der 1951 in Stuttgart geborene Theaterexperte, der in diesem Sommer seine langjährige Intendanz am Deutschen Theater beendet, wird die künstlerische Verantwortung für das Schauspielhaus Zürich im Sommer 2024 als Intendant und Vorsitzender der Geschäftsleitung übernehmen.

Nach seiner Interims-Intendanz für die Spielzeit 2024/25 soll eine Findungskommission eine neue Intendanz ab der Spielzeit 2025/2026 bestimmen.

Ulrich Khuon leitet das Haus für eine Saison

Im Sommer 2024 beenden Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg ihr fünfjähriges Engagement als Co-Intendanten des Schauspielhaus Zürich, ihr Vertrag war nicht verlängert worden. Die Auslastungszahlen sind während ihrer an künstlerischen Experimenten reichen Intendanz deutlich zurückgegangen.

Ulrich Khuon leitet seit 2009 das Deutsche Theater Berlin und gehört zu den herausragenden Theatermachern des deutschsprachigen Raums. Er steht für zeitgenössisches Autorentheater und formte auch schon in seiner Intendanz am Thalia Theater Hamburg ein hervorragendes Ensemble.

2013 wurde ihm für seine Leistungen der Max-Reinhardt-Ring verliehen. Als Präsident des Deutschen Bühnenvereins hat er sich für eine demokratische Debattenkultur, mehr Geschlechtergerechtigkeit sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Kunstschaffenden an deutschen Theatern eingesetzt.

Findungskommission mit bekannten Theaterexperten

Das künstlerische Programm in Zürich wird Ulrich Khuon in Zusammenarbeit mit der leitenden Dramaturgin Anika Steinhoff und dem Dramaturgen David Heiligers gestalten. „Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Ulrich Khuon die richtige Theaterpersönlichkeit gefunden zu haben, um das Schauspielhaus Zürich im anstehenden Übergangsjahr sowohl künstlerisch hochstehend als auch mit der nötigen Erfahrung und integrativen Fähigkeit zu führen“, sagt Markus Bachofen, Co-Präsident der Schauspielhaus Zürich AG.

Der Findungskommission für die neue Intendanz gehören auch vier renommierte externe Theaterexpertinnen an: Hayat Erdoğan, Co-Direktorin des Theaters Neumarkt in Zürich, Judith Gerstenberg, leitende Dramaturgin für Schauspiel, Tanz und Performance an der Ruhrtriennale 2021-2023, Iris Laufenberg, geschäftsführende Intendantin am Schauspielhaus Graz und designierte Intendantin des Deutschen Theaters Berlin sowie Tom Till, kaufmännischer Geschäftsführer des Thalia Theaters in Hamburg.

Die Intendanz wird Anfang Juli 2023 öffentlich ausgeschrieben und nach Abschluss des Prozesses vom Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG gewählt.