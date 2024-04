Trainer des VfB Stuttgart: Ein Jahr und zehn Höhepunkte mit Sebastian Hoeneß

11 Der Trainer Sebastian Hoeneß schreibt mit dem VfB Stuttgart bislang eine Erfolgsgeschichte. Wir haben in unserer Bildergalerie auf zehn Episoden geschaut. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit der Chefcoach vor einem Jahr sein Amt angetreten hat, geht es mit dem Fußball-Bundesligisten aufwärts. Wir blicken auf besondere Begegnungen.











Sebastian Hoeneß hat den VfB Stuttgart bislang in 43 Pflichtspielen an der Seitenlinie betreut. Dabei kommt er auf einen Schnitt von 2,05 Punkten pro Partie – beachtlich stark. Angefangen hat der Fußballlehrer mit einem Auftritt im DFB-Pokal, vor einem Jahr im Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg. Da wurde gewonnen. Zuletzt steht das 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga und die Stuttgarter liegen weiter auf Champions-League-Kurs. Wir haben nun auf die VfB-Spiele mit Hoeneß geschaut und greifen in der Bildergalerie zehn Höhepunkte seit seinem Amtsantritt heraus. Diese drücken sich aber nicht immer in Siegen aus.