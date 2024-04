VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga: VfB, BVB, Leipzig – das Restprogramm der Königsklassen-Anwärter

VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga

8 Am kommenden Spieltag treffen Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart aufeinander. Foto: Baumann/Volker Müller

Sieben Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch an – und der VfB Stuttgart ist mittendrin im Rennen um die Qualifikation für die Königsklasse. Welche Duelle stehen für den VfB und seine Konkurrenten noch an?











Link kopiert

Bayer Leverkusen ist auf dem Weg zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Ein anderes Ziel hat die Werkself bereits vor den letzten sieben Partien dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erreicht: Bayer ist die Qualifikation für die Champions League nicht mehr zu nehmen – bei 23 Punkten Vorsprung auf Rang fünf.

Hinter den Leverkusenern versuchen weitere vier Teams, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Mittendrin: der VfB Stuttgart als derzeit Dritter der Tabelle. Die besten Karten hat trotz der jüngsten Niederlage gegen Borussia Dortmund der FC Bayern mit 60 Punkten. Der VfB hat 57 Zähler auf seinem Konto, Borussia Dortmund 53, RB Leipzig 50.

Wir schauen in unserer Bildergalerie auf das Restprogramm der Kontrahenten in der Bundesliga-Spitzengruppe, in der noch einige direkte Duelle anstehen.

Viel Spaß beim Durchklicken!