Tipps für Stuttgart und Region: Rosaroter Zauber – wo sich der Frühling zeigt

7 Eine der Zierkirschen in den Hohenheimer Gärten Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Sie versprühen früh im Jahr ihren Zauber: Kirschblüten und Magnolien. Wo sie in und um Stuttgart besonder schön blühen, welche Pflanzen es sonst zu bewundern gibt und wie ein Experte in den Frühling blickt.











Link kopiert

Auch wenn die Natur vielerorts im März noch etwas karg scheint: Wer mit einem offenen Auge unterwegs ist, der findet die ersten Blüten und Pflanzen, die sich schon jetzt von ihrer schönsten Seite zeigen. Darunter unter anderem: rosarote Magnolien und Kirschblüten.

In den Hohenheimer Gärten, die sich direkt an das Universitätsgelände anschließen, kommen nicht nur Botanikerinnen und Botaniker auf ihre Kosten. Auf dem großen Gelände lässt sich bei einem Spaziergang vieles entdecken. „Schlehen, Mandelbäume und auch die ersten Magnolien blühen schon“, sagt Robert Gliniars, der wissenschaftliche Leiter der Hohenheimer Gärten. „Wir hatten warme Wintermonate, deshalb sind Pflanzen wie die Kirschpflaumen früh dran", sagt er.

Viele der Gewächse, die nun schon ins Auge stechen sind keine heimischen Pflanzen, erklärt der Experte. In Hohenheim beobachte er etwa die Chinesische Winterblüte oder die Asiatische Zaubernuss. Die Kirschen, die vielerorts ihre rosa Farbe zeigten, seien Zierpflanzen. „Die deutsche Süßkirsche blüht noch nicht, die kommen erst noch“, erklärt Gliniars die feinen Unterschiede.

Ein Zweig des Schneeballs in den Hohenheimer Gärten. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Doch wann geht es mit den Blüten und dem Frühling so richtig los? Wer die ganze Pracht der Blumen, Bäume und Sträucher genießen will, muss sich noch etwas gedulden. „Das zieht sich bis in den Mai, bis dann alle blühen“, sagt er. Eintritt wird nicht erhoben, die Gärten der Universität sind kostenfrei zugänglich.

Nicht nur in Hohenheim zeigen sich besondere Blüten. In der Wilhelma in Bad Cannstatt locken unter anderem rosaroten Magnolien die Besucherinnen und Besucher an. Bereits vor einigen Tagen gingen dort die ersten Knospen auf. Erwachsene zahlen für den Besuch 23 Euro.

Die ersten Magnolienblüten zeigen sich in der Wilhelma in Bad Cannstatt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Doch auch außerhalb Stuttgarts blühen Magnolien und Co.

Kirschblüten im Pomeranzengarten Foto: StZN

Pomeranzengarten in Leonberg

Unterhalb des Schlosses Leonberg gibt es mit dem Pomeranzengarten ein besonderes Juwel in der Region. Der höfische Garten im Stil der italienischen Renaissance wurde bereits 1609 angelegt. Die Kirschblüten am Wegesrand sorgen schon Mitte März schon für echte Frühlingsgefühle. Der Eintritt zu dem royalen Garten ist kostenfrei.

Echte Kirschblüten-Fans können sich in ihrem Terminkalender auch schon einen Termin vormerken: Am 14. April findet in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) der Kirschblüten-Tag statt. Geführte Rad-, E-Bike-, Walking- und Wandertouren sowie Stadt- und Kräuterführungen sollen dann am Fuße der Schwäbischen Alb stattfinden.

Die ganze Blütenpracht der Hohenheimer Gärten können Sie in unserer Bildergalerie bestaunen. Klicken Sie sich durch.