Gaby und Thorsten aus Herrenberg Ihr erstes Date – dieser Abend in der Disco Cactus ändert alles

Als Thorsten Rohrscheidt an einem Abend im Oktober 1985 die Disco Cactus in Leonberg betritt, sitzt Gaby in ihrem Auto vor dem Club und fragt sich: Soll ich wirklich reingehen? Eine Liebesgeschichte aus der Region.