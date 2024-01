Theater an der Jungen WLB: „Und die Hoffnung hat Migräne“

1 „Und alles“, das neue Stück der Jungen WLB, ist ganz nah dran an den Gedanken von Kindern und Jugendlichen in diesen schwierigen Zeiten, in denen schlechte Nachrichten an der Tagesordnung sind. Foto: Bernd Eidenmüller

Laura Tetzlaff, die Chefin der Jungen WLB, inszeniert mit „Und alles“ von Gwendoline Soublin ein Stück über Ängste und Träume in einer unsicheren Welt. Es hat jetzt in Esslingen Premiere gefeiert.











Es sind ganz und gar keine rosigen Zeiten, in denen die Kinder im neuesten Theaterstück an der Jungen WLB aufwachsen: Berichte über Attentate und Kriege, Flucht und Vertreibung, Unwetter und Umweltzerstörung, Inflation und Armut bestimmen die Nachrichten. Eines Tages ist der zwölfjährige Ehsan verschwunden. Seine jüngere Schwester Chalipa und Babysitterin Samantha finden einen Brief, in dem er sich angesichts von „schmelzenden Polkappen und bescheuerten Präsidenten“ seine Sorgen vom Herzen schreibt: „Ich hab’s satt, in einer hoffnungslosen Welt zu leben, ich gehe weg, die Zukunft ist woanders.“ Das spannende und ebenso philosophische wie unterhaltsame Stück „Und alles“, das jetzt in Esslingen Premiere feierte, geht kritisch mit der Gesellschaft und den Medien ins Gericht, und es ist ganz nah dran an den Gedanken von Kindern und Jugendlichen in diesen schwierigen Zeiten.