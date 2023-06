1 Wegen eines technischen Defekts ist der Freibadbereich des Fildorados derzeit geschlossen. Er soll im Juli wieder öffnen. Foto: Fildorado/P. Steinheißer

Nach einem technischen Defekt arbeitet man im Fildorado an der Instandsetzung. Ein Pumpenschacht war überflutet worden. Der derzeit geschlossene Freibad-Bereich soll voraussichtlich Anfang Juli wieder öffnen.















Nach einer Havarie im Fildorado, kann der Freibadbereich des Freizeitbades in Filderstadt-Bonlanden wohl doch erst Anfang Juli wieder öffnen. Nach der Entdeckung des Schadens vor zwei Wochen hatte Geschäftsführer Felix Schneider noch auf eine Wiederöffnung Mitte Juni gehofft. Offenbar dauern die Reparaturarbeiten nun doch länger als zu Beginn gedacht. Die Pressestelle des Fildorados betont aber, dass man es positiv sehe, dass man alles nach relativ kurzer Zeit wieder zum Laufen bringe. Es handele sich um keinen kleinen Schaden.

Durchwachsenes Bäderjahr 2023

Ende Mai ist entdeckt worden, dass ein Pumpenschacht geflutet worden war. Durch einen Defekt waren die großen Umwälzpumpen des Freibads unter Wasser gesetzt, die notwendige Technik für den Betrieb lahm gelegt. In den vergangenen zwei Wochen seien die Pumpen nun aufwendig getrocknet, zudem Ersatzteile bestellt und Handwerksbetriebe organisiert worden. Wenn die Bestellungen zeitnah geliefert und alle Rädchen wie geplant ineinandergreifen, kann das Freibad laut Bad-Chef Felix Schneider voraussichtlich Anfang Juli wieder an den Start gehen. Wie groß der finanzielle Schaden an der Technik ist, dazu hatte die Pressestelle keine Informationen. Derweil sind die anderen Bereiche des Freizeitbades weiterhin geöffnet, für Inhaber von Dauerkarten gebe es eine Kulanzregel.

Allgemein ist 2023 bislang ein durchwachsenes Bäderjahr in der Region. So hatte zum Jahreswechsel beispielsweise die Hallenbadinitiative Ostfildern-Kemnat mit einem immensen Wasserschaden zu kämpfen, das Bad öffnete im Mai wieder. Das Merkel’sche Schwimmbad musste wegen technischer Defekte früher als geplant in die Sommerpause gehen. Und die Freibadsaison startete vielerorts verhalten oder verspätet, wegen des kühlen Wetters Anfang Mai oder Personalmangels. Wegen Verzögerungen bei der Sanierung fällt sie im Freibad Wendlingen sogar ganz aus in diesem Jahr.