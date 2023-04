Unfall in Kirchheim Pkw-Fahrer übersieht und verletzt Radfahrer

Als ein 56-Jähriger am Dienstag in Jesingen (Kreis Esslingen) von einem Grundstück auf die Straße fahren will, übersieht er einen von der Seite kommenden Radfahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Der Radler muss ins Krankenhaus.