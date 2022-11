1 Kontrahenten, die noch „rational miteinander reden“: IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger (links) und sein Pendant bei Südwestmetall, Harald Marquardt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der IG-Metall-Vorstand will am Montag entscheiden, ob ein letzter Lösungsversuch in Baden-Württemberg am 17. November sinnvoll ist. Andernfalls drohen Tagestreiks oder gar ein Arbeitskampf.















Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall rasch Klarheit schaffen. Bis Montagabend werde der Gewerkschaftsvorstand eine Entscheidung treffen, ob am 17. November ein finaler Lösungsversuch in Baden-Württemberg unternommen werden soll. Dazu müssten die Arbeitgeber nun „ernst zu nehmende Signale“ senden, dass sie zu einer „nachhaltigen prozentualen Erhöhung der Entgelte“ bereit seien, sagte der Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Dienstagabend nach der vierten Verhandlungsrunde in Böblingen.