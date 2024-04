Stuttgart-Degerloch: FPD will „AFD“ von Gießkannen verbannen

1 Das „AFD“ auf den Gießkannen auf dem Alten Friedhof Degerloch steht, passt der FDP nicht. Foto: FDP Degerloch

Die FDP in Degerloch will den Stadtbezirk schöner machen und sich dabei auch auf Details konzentrieren. Die Partei fängt beim Schriftzug „AFD" an – der nichts mit der Partei zu tun hat.











Wahlkampf oder Verschönerungsmaßnahme? Was die FDP am Dienstagabend in der Sitzung des Degerlocher Bezirksbeirats veranstaltet hat, sorgte jedenfalls für reichlich Gelächter. André Jörg, Vorsitzender der FDP-Stadtgruppe und stellvertretender Bezirksbeirat, ließ ein Bild an die Wand werfen, auf dem grüne Gießkannen zu sehen waren, auf denen in Schwarz „AFD“ geschrieben war. Was das heißt: Alter Friedhof Degerloch. Dort stehen die Kannen auch.

„Wir wollen unseren Stadtteil schöner machen und uns auch auf die Details konzentrieren“, erklärte Jörg. Deshalb überreichte er eine Sprühschablone mit dem Schriftzug „Alter Friedhof Degerloch“ an Bezirksvorsteher Colyn Heinze und bat ihn, diese an das Garten- und Friedhofsamt der Stadt Stuttgart weiterzuleiten. Wir das Ergebnis aussehen kann, zeigte de FDP mit zwei bereits besprühten Gießkannen.

So sieht der Vorschlag der FDP aus. Foto: FDP Degerloch

Norbert Erich Baum, AfD-Bezirksbeirat in Degerloch, war am Dienstagabend entschuldigt und nicht bei der Sitzung anwesend.