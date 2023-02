1 Eine neue Leitung für die Esslinger Stadtbücherei wurde nun gefunden. Foto: Roberto Bulgrin

Sowohl in der Stadtbücherei als auch im Tiefbauamt und im Stadtplanungsamt werden neue Mitarbeiter Aufgaben in den Leitungsteams übernehmen.















In jüngerer Vergangenheit war oft die Rede von Fachkräftemangel, vakanten Stellen und Personalschwund – gerade auch, was die Esslinger Stadtverwaltung angeht. Nun verkündet die Stadt die Neubesetzung von gleich vier zentralen Stellen in der Stadtbücherei, im Tiefbauamt und im Stadtplanungsamt. Der Verwaltungsausschuss hat die Stellenbesetzungen jüngst in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen.