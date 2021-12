1 Am Design der neuen Homepage für die Stadtbücherei Ostfildern haben Sophie Öktem, Heike Schepp und Sibylle Treiber-Killinger lange getüftelt. Foto: Ines Rudel

Mit einem neuen, frischen Design im Internet geht die Stadtbücherei Ostfildern ab Montag an den Start. Die Pandemie bietet für das Team auch die Chance, umzudenken und neue Schichten zu erreichen.















Ostfildern - Besseren Service möchte die Stadtbücherei Ostfildern mit der neuen Homepage bieten, die am Montag, den 20. Dezember, an den Start geht. Bislang war die Bibliothek über die Homepage der Stadt Ostfildern zu finden. „Nun hat sich die Möglichkeit geboten, eine eigene Seite zu erstellen“, sagt die Leiterin Heike Schepp. Gerade in Zeiten der Pandemie ist das aus ihrer Sicht eine große Chance. Denn die Zahl der Online-Nutzer ist wegen der Lockdown und strenger Zugangsregeln in den vergangenen Monaten um 20 Prozent gestiegen.