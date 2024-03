Sportverhalten wird in den Blick genommen: Zweiter Anlauf für den Esslinger Sportentwicklungsplan

Sportverhalten wird in den Blick genommen

1 Esslingen wird die Arbeiten an einem neuen Sportentwicklungsplan aufnehmen Foto: IMAGO/Hanno Bode/IMAGO/BODE

Wer macht welchen Sport? Welche Strukturen gibt es? Wie sind Hallen und Sportstätten belegt? Das alles soll in den Sportentwicklungsplan einfließen, mit dem Esslingen die Situation ganzheitlich in den Blick nimmt. Corona hatte das Projekt 2020 ausgebremst.











Die Vorüberlegungen für einen neuen Esslinger Sportentwicklungsplan waren 2020 schon weit gediehen. Doch in der Pandemie musste das Projekt auf Eis gelegt werden. Eine weitere Verzögerung gab es 2023, als die Sportverwaltung mit der Organisation des Landesturnfests in Beschlag genommen war. Jetzt wird die Arbeit am Sportentwicklungsplan wieder aufgenommen.