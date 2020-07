Sportentwicklung in Esslingen

1 In der Stadtverwaltungen laufen derzeit die Vorbereitungen für einen Sportentwicklungsplan. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Robert Günther

Die Stadt Esslingen strebt einen flexiblen Sportentwicklungsplan an. Es gibt aber Streit über den geeigneten Zeitpunkt.

Esslingen - Wie wird eine marode Sporthalle bedarfsgerecht saniert? Wo müssen Bewegungsflächen im öffentlichen Raum geschützt oder geschaffen werden? Welche Angebote von Vereinen sollten gefördert werden? Solche sportpolitischen Fragen stellen sich einer Kommune ständig – und in Esslingen will man bei den Antworten das große Ganze im Blick behalten. Deswegen laufen in der Stadtverwaltung derzeit die Vorbereitungen für einen neuen Sportentwicklungsplan – ein „ganzheitliches Konzept“, wie der zuständige Bürgermeister Yalcin Bayraktar bei der Vorstellung im Sportausschuss des Esslinger Gemeinderates sagte.