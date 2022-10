Wo setzt Esslingen den Rotstift an?

Mit einer Brandrede hat der Esslinger Finanzbürgermeister Ingo Rust Gemeinderat und Bürger auf harte Zeiten eingestimmt. Sämtliche Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben kommen auf den Prüfstand. Eine erste Tranche soll bereits rund fünf Millionen Euro zur Haushaltskonsolidierung beitragen, noch in diesem Jahr steht eine weitere Sparrunde an. Im Rat erhielt Rust viel Zustimmung für seinen Kurs, die Diskussion ist damit aber noch nicht zu Ende. So findet Tim Hauser (CDU), dass die Stadt einen Paradigmenwechsel brauche. Er wolle aber vor genauerer Betrachtung nicht schon „in vorauseilendem Gehorsam“ zusagen, dass die CDU allen Punkten auf der erst kurz zuvor veröffentlichten Konsolidierungsliste folgen werde.