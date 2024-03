Spargelanbau im Kreis Esslingen: Kommt heimischer Spargel pünktlich zu Ostern?

1 Auf dem Beeren- und Spargelhof Henzler in Nürtingen sind am Wochenende die ersten Stangen Grünspargel gestochen worden. Foto: Ines Rudel

Der Spargelanbau ist mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden. Weil sich das immer weniger rentiert, schrumpfen auch im Kreis Esslingen die Anbauflächen. Derzeit hoffen die örtlichen Spargelbauern, dass sie pünktlich zu Ostern mit der Ernte beginnen können.











Es könnte klappen. Rund um Karlsruhe und in der Pfalz wurde bereits vor zwei, drei Wochen der erste Spargel gestochen. Die Spargelbauern im Kreis Esslingen hoffen jetzt, dass sie pünktlich zu Ostern mit der Ernte beginnen können. Das wäre ideal, denn das Osterfest ist für viele Kunden der Start in die Spargelsaison. Normalerweise gibt es zu den Feiertagen auch im Kreis Esslingen schon gewisse Mengen des Edelgemüses. Aber in diesem Jahr liegt Ostern so zeitig, dass es trotz des ungewöhnlich frühen Saisonstarts knapp werden könnte.