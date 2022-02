1 Vor dem Rathaus in Esslingen weht die ukrainische Nationalflagge. Foto: Roberto Bulgrin

Mit blau-gelben Fahnen vor den Rathäusern wollen die Städte Esslingen und Nürtingen ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen.















Esslingen/Nürtingen - Die Kommunen im Landkreis Esslingen zeigen nach außen hin Solidarität mit der Ukraine. So hat die Stadtverwaltung von Esslingen vor dem Rathaus die blau-gelbe Flagge mit schwarzen Trauerbändern gehisst. Ebenso in Nürtingen, wo neben der städtischen nun auch die ukrainische, die Europafahne sowie die Flagge der „Mayors of Peace“ wehen.

Auf der Online-Plattform Twitter veröffentlichte die Stadt Esslingen ein Foto der Aktion. Dazu der Text: „Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine sind wir tief bestürzt, zeigen Flagge und sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine.“

Der Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich zeigt sich tief bestürzt und besorgt über den Angriff Russlands. „Es gibt keine Rechtfertigung oder Entschuldigung dafür, Menschenleben, Frieden und Wohlstand für Machtstreben aufs Spiel zu setzen und durch unnötige aggressive Gewaltakte Leid und Zerstörung über die Zivilbevölkerung zu bringen“, sagte Fridrich. Nürtingens Stadtfarben sind identisch mit denen der ukrainischen Flagge. Das Hissen der Stadtflagge habe daher eine besondere Symbolik, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Auf der ganzen Welt zeigen die Menschen Solidarität mit der Ukraine. So leuchtete das Brandburger Tor in blau und gelb. Auch das Neue Schloss in Stuttgart wurde in diesen Farben angestrahlt. In den frühen Morgenstunden des 24. Februars hatte Russland einen Angriff auf das Nachbarland gestartet. Dieser Krieg in Europa sorgt weltweit für Bestürzung und Betroffenheit.