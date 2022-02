11 Das Neue Schloss in den Farben der Ukraine. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Neuen Schloss sollen an diesem Freitag zwei weitere markante Schlösser in den ukrainischen Nationalfarben erstrahlen: das Residenzschloss Ludwigsburg und Schloss Solitude.















Stuttgart - Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg setzen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Am Freitagabend sollen die Fassaden des Residenzschlosses Ludwigsburg und von Schloss Solitude in Stuttgart in den Nationalfarben der Ukraine erstrahlen. Das teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit. Sie sind für 62 landeseigene Monumente zuständig.

„Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Die Beleuchtung soll als sichtbares Zeichen unseres Mitgefühls dienen und uns mit allen Menschen verbinden, die sich Frieden in der Ukraine, Russland und Europa wünschen“, sagte Geschäftsführer Michael Hörrmann. Das Residenzschloss in Ludwigsburg wird demnach ab 25. Februar an drei Tagen illuminiert. Das Schloss Solitude erstrahlt an diesem Freitag in den ukrainischen Farben. Die Fassade des Neuen Schloss war bereits am Donnerstagsabend blau-gelb angestrahlt worden.