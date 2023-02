1 Katja Krasavice verteidigt DSDS-Kandidatin Jill Lange aus Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/Hartmut Bösener

Im Sexismus-Streit bei „Deutschland sucht den Superstar“ legt sich Rapperin Katja Krasavice mit Dieter Bohlen an. Nach einer sexistischen Entgleisung des DSDS-Chefjurors veröffentlichte die Influencerin einen sogenannten Disstrack auf der Plattform TikTok – in dem kurzen Rapvideo lässt die 26-Jährige kein gutes Haar am Poptitan. Das sorgt für großen Zoff in der Jury der finalen Staffel der RTL-Castingshow, in der neben Bohlen und Krasavice auch die Musiker Leony und Pietro Lombardi sitzen.

In dem 46 Sekunden langen Musikclip springt Krasavice DSDS-Kandidatin Jill Lange zur Seite. Die Influencerin aus Römerstein im Kreis Reutlingen musste bei ihrem Auftritt wegen ihrer Vergangenheit in Datingshows einen fiesen Spruch einstecken: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte Bohlen die 22- jährige Reality-TV-Teilnehmerin. Ein Kommentar, der bei Jury-Kollegin Krasavice sauer aufstößt. In kurzer Zeit verzeichnet ihr Anti-Bohlen-Song mehr als eine Million Abrufe und heimst Hunderttausende „Gefällt-Mir“-Angaben im Netz ein.

Rapattacke gegen Dieter Bohlen

Ihre Rapattacke kündigte die Influencerin vorher bei Instagram an. Dort gehört sie mit rund 3,5 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland. „Das geht raus an all meine Badbitches. Niemand kann uns den Mund verbieten“. Die folgenden Verse sind eine Frontal-Attacke gegen den „Modern Talking“-Star: „Ich sitz’ nicht in Jurys rum für ein paar 100 k, sondern um Bitches zu verteidigen“, rappt Krasavice, die bürgerlich Katrin Vogelová (gelegentlich auch Vogel) heißt. „Erzähl’ einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch ist. Da sitzt ne Multi-Milion-Bad-Bitch neben dir am selben Tisch“, disst die Musikerin mit dem Künstlernamen, der im Tschechischen „schöne Frau“ bedeutet. Mit ihrer Freizügigkeit und ihrer Offenheit beim Thema Sexualität sorgt sie regelmäßig für Aufsehen.

Krasavice wirft Bohlen „Slutshaming“ vor

Nun wirft die Rapperin Bohlen Slutshaming vor – ein Phänomen bei, dem Frauen und Mädchen angegriffen und beleidigt werden, weil diese dem von der Gesellschaft erwarteten Verhalten in Bezug auf Sexualität widersprechen. „Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan.“

Dann geht sie mit ihrem Diss in die Vollen: „Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“ Eine Anspielung auf die eher bescheidenen Karrieren so mancher Sieger des RTL-Gesangswettbewerbs. „Was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten?“, macht sie sich über das Alter des 68-Jährigen lustig.

Nach dieser Rapattacke bleibt abzuwarten, ob Krasavice ihren Platz in der RTL-Jury behalten wird. Im Netz wird das Lied tausendfach in Kommentaren gefeiert. Doch es gibt auch Kritik: „Sie hätte auch eingreifen können beim Auftritt, hat sie aber nicht, es kommt alles ein bisschen spät“, moniert ein Nutzer.