Ihren Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar" wird Jill Lange aus Baden-Württemberg wohl so schnell nicht vergessen. Chefjuror Dieter Bohlen greift mit einem Spruch weit unter die Gürtellinie.















Seit Jahren sorgt Dieter Bohlen als Jury-Mitglied der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ mit seinen ab und zu unter der Gürtellinie angesiedelten Sprüchen für Aufregung. Auch in der aktuellen 20. DSDS-Staffel hält sich der Musikproduzent mit markigen Kommentaren nicht zurück. Sein jüngstes Opfer: Reality-Star und Influencerin Jill Lange aus Baden-Württemberg. Die Teilnehmerin aus der Gemeinde Römerstein im Landkreis Reutlingen brach nach ihrem Auftritt in Tränen aus.

Dieter Bohlen: „Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Die 22-jährige DSDS-Kandidatin ist keine Unbekannte im deutschen Fernsehen: Die Influencerin nahm bereits an verschiedenen Dating-Formaten teil. In Sendungen wie „Are You The One – Realitystars in Love“ oder „Ex on the Beach“ zeigte sich Lange einem breiten Publikum. Nun will das TV-Sternchen offenbar auch als Sängerin Karriere machen – und stellte sich in der RTL-Sendung der Jury, der neben Chefjuror Bohlen auch Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, Rapperin Katja Krasavice und Sängerin Leony angehören.

Zwar wird die Folge erst am kommenden Mittwoch ausgestrahlt, kann aber im Internet auf RTL+ bereits gesehen werden. Als Lange beim DSDS-Casting angibt, dass sie in Reality-Formaten mitgemacht hat, wird zunächst Sänger Lombardi neugierig. Lombardi, zu dem Bohlen eine väterliche Freundschaft unterhält, möchte von Langes Freund Lars Maucher wissen, ob dieser kein Problem damit habe, dass seine Freundin was mit anderen Männern in den Shows hatte. „Ich bin ja kein Stück besser“, antwortet der Begleiter schlagfertig. Auch Maucher war in der Vergangenheit in Reality-Sendungen zu sehen.

Der Liebe wegen auf die Schwäbische Alb gezogen

Die gebürtige Essenerin, die der Liebe wegen auf die Schwäbische Alb gezogen ist, erklärt: „Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben.“ Bohlen, der Kandidaten mit Vorliebe abkanzelt („Ich hab’ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“), will es darauf nicht beruhen lassen. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragt Deutschlands erfolgreichster Pop-Produzent, der regelmäßig die Nation spaltet. Den einen gefällt die Selbstinszenierung des ewig braun gebrannten 68-Jährigen, die anderen halten den blonden “Pop-Titanen“ aus Tötensen bei Hamburg für einen geschmacklosen Egomanen.

Influencerin: „Dieter hat mich beleidigt“

Lange stellt daraufhin klar: „Jeder kann ja machen, was er will!“ Doch Bohlen gibt sich uneinsichtig: „Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an.“ Bei DSDS wird Bohlen die Kandidatin aus Baden-Württemberg aber vorerst weiter sehen: Denn Lange hat es nach dem aufregenden Auftritt in die nächste Runde in den sogenannten Recall geschafft – dank der Stimmen von Krasavice und Lombardi.

Auf Instagram schüttet die Sängerin ihr Herz aus: „Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre, wie eine heulende Hyäne – damit kann ich umgehen“, berichtet Lange ihren Fans. „Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt.“