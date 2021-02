1 Das Terminvergabesystem für die Schnelltests für Lehrer und Erzieher war am Montag noch in Arbeit. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Stadt Stuttgart will ab Mittwoch mobile Testteams an Schulen schicken. Die Zeitfenster sind offenbar während der Unterrichtszeit. Unklar ist, ob dieser dann ausfällt.

Stuttgart - Seit Montag können sich Lehrkräfte und Erzieherinnen zweimal pro Woche auf das Coronavirus schnelltesten lassen, auch ohne Anlass. Die Stadt Stuttgart hat dafür auf ihrer Homepage 120 Arztpraxen und Apotheken aufgelistet, die dies anbieten, übersichtlich nach Stadtteilen sortiert. Wie stark dieses neue Angebot nachgefragt ist, wisse man nicht – „weil das nicht zentral erfasst wird“, so Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. Allzu groß kann der Andrang am Montag jedoch nicht gewesen sein, da an vielen Schulen zunächst die Berechtigungsscheine an die Lehrer vorbereitet und verteilt werden mussten.