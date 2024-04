Schaltzentrale der Transnet BW in Wendlingen: Das Stromnetz im Südwesten bekommt ein neues Herz

Schaltzentrale der Transnet BW in Wendlingen

1 Vertreter von Stadt, Transnet BW und den beteiligten Firmen beim Spatenstich für das Großprojekt in Wendlingen. Foto: /Kerstin Dannath

Von Wendlingen aus wird das Stromnetz in Baden-Württemberg kontrolliert. Weil die Energiewende neue Anforderungen an die Steuerung stellt, modernisiert die EnBW-Tochter Transnet BW in den kommenden Jahren ihre Schaltzentrale. Das ist geplant.











Im Zuge der Energiewende wachsen die Anforderungen an das Hochspannungsnetz. Die Transnet BW trägt dem mit einer Modernisierung ihres Starkstromzentrums in Wendlingen Rechnung. Von dort aus steuert die EnBW-Tochter ihr Übertragungsnetz im Land. Weil der Anteil erneuerbarer Energien zunimmt und die Einspeisung ins Stromnetz dadurch volatiler wird, bedarf es moderner Technologie, um die Spannung für Endverbraucher konstant zu halten. Nach einer dreijährigen Planungs- und Genehmigungsphase erfolgte nun in Wendlingen der Spatenstich für das Projekt.