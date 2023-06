Handgranaten-Angriff in Altbach Polizei nennt weitere Details zu den Festnahmen in Ludwigsburg

Drei junge Männer hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Razzia in Ludwigsburg festgenommen. Die Hintergründe sind verwirrend, aber klar ist – die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Handgranatenangriff auf einem Friedhof in Altbach.