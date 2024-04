Premiere an der Schule Innenstadt: Erste Gemeinschaftsschüler machen in Esslingen das Abitur

1 Abteilungsleiterin Julia Lachmann, die Abiturienten Nina Schlecker und Laurenz Rapp sowie Rektorin Christel Binder (von links) sind gut vorbereitet auf die Prüfungen – aber natürlich auch ein wenig aufgeregt. Foto: Ines Rudel

Ab dem 18. April beginnt das schriftliche Abitur. Mit dabei sind nicht nur die Gymnasien, sondern auch ausgewählte Gemeinschaftsschulen. An der Esslinger Schule Innenstadt macht der erste Oberstufenjahrgang jetzt Abi.











Link kopiert

Die Schildchen mit der Aufschrift „Abitur, bitte Ruhe“ sind gedruckt. Für die Gymnasien ist das nichts Besonderes, dort werden sie jedes Jahr ausgepackt. Wenn diese Zettel aber in der Schule Innenstadt hängen, markiert das eine Premiere, denn an der Esslinger Gemeinschaftsschule macht der erste Oberstufenjahrgang Abitur. „Wir sind darauf sehr stolz“, sagt die Schulleiterin Christel Binder. „Es war immer unser Ziel, alle drei Abschlüsse anbieten zu können, dass wir das geschafft haben, ist einfach toll.“ Anforderungen, Lehrplan und Prüfungen sind exakt die gleichen wie an den allgemeinbildenden Gymnasien im Land. Einziger Unterschied zu den G-8-Schulen ist, dass man an der Gemeinschaftsschule neun Jahre Zeit bis zum Abitur hat, denn vor den beiden Jahrgangsstufen gibt es eine einjährige Einführungsphase. „Die Betreuung ist bei uns bis zum Schluss individueller, es ist eine familiäre Atmosphäre“, sagt die Abteilungsleiterin der Schule, Julia Lachmann.