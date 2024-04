Pop-Art-Ausstellung im Kreis Esslingen: Wendlinger Galerie zeigt James Rizzi, Mr. Brainwash und Michel Friess

1 Werner Sommer (links) und Rolf Körber vom Galerieverein Wendlingen präsentieren Arbeiten von Michel Friess, Mr. Brainwash und James Rizzi. Foto: /Gaby Weiß

Mit seiner neuen Ausstellung „Pop-Art Reloaded“ zielt der Galerieverein Wendlingen bewusst auch auf das jüngere Publikum. In der Schau kann man sich kaum sattsehen an der farbenstrotzenden Kunst von James Rizzi, Mr. Brainwash und Michel Friess.











Das Publikum kam in Scharen, als die städtische Galerie Wendlingen 2021 das Werk des deutschen Pop-Art-Künstlers Michel Friess präsentierte. Von diesem Mittwoch an zeigt das Ausstellungshaus neben neuen Werken von Friess nun zwei weitere erfolgreiche Vertreter dieser populären Strömung der modernen Kunst: den legendären New Yorker Pop-Artisten James Rizzi und seine vor Lebensfreude sprühenden Wimmelbilder in 3D-Optik sowie den amerikanischen Superstar Mr. Brainwash, der mit seiner Straßenkunst auf Hauswänden einen kometenhaften Aufstieg in der Kunstwelt hingelegt hat.