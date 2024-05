Plochingen vor der Kommunalwahl: Einige alte Hasen und ein Generationswechsel

Im Musikzentrum Plochingen Einige der besten deutschen Trompeter

Am Samstag steht das Musikzentrum in Plochingen ganz im Zeichen der Trompete. In Seminaren geben namhafte Dozenten Tipps rund um das Instrument. Und am Abend präsentieren sie ihre bläserische Kunst im Konzert „B&S Trumpet Power“.