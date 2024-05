Im Musikzentrum Plochingen: Einige der besten deutschen Trompeter

1 Heiko Schulze, der Direktor für Musik und Bildung im Musikzentrum Baden-Württemberg, freut sich auf den ersten deutschen Trompetentag in Plochingen. Foto: /Rainer Kellmayer

Am Samstag steht das Musikzentrum in Plochingen ganz im Zeichen der Trompete. In Seminaren geben namhafte Dozenten Tipps rund um das Instrument. Und am Abend präsentieren sie ihre bläserische Kunst im Konzert „B&S Trumpet Power“.











Das 2021 in Plochingen eingeweihte Musikzentrum Baden-Württemberg ist ein Leuchtturm in der Amateurmusikszene des Landes. Die im Zentrum beheimatete Bläserakademie bietet eine breite Palette an Fortbildungen an: Bläserinnen und Bläser der Musikvereine werden geschult, Dirigenten ausgebildet und Funktionäre für die Vereinsführung fit gemacht.