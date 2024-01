Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Esslingen: Grüne wollen sich auf Bildungspolitik konzentrieren

1 Die Grünen-Politiker Winfried Kretschmann und Andreas Schwarz (links) auf dem Neujahrsempfang in Wendlingen. Foto: /Ines Rudel

Auf dem Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Esslingen rückte die negative Entwicklung in Deutschlands Grundschulen in den Blickpunkt. Aber auch ein anderes Schulthema spielte eine Rolle.











Link kopiert

Zwei Themen beherrschten den Neujahrsempfang der Esslinger Kreis-Grünen am Donnerstagabend in Wendlingen: die landesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die Fokussierung auf die Bildungspolitik. Steffen Weigel, der Bürgermeister der Gastgeberstadt, stimmte die Themen bereits in seiner Eröffnungsrede an: Es sei ihm unverständlich, wie das neunjährige Gymnasium – kurz G 9 – wieder ins Gespräch gebracht werden könne, sagte er. Auch das zweite Thema klang in seiner Rede an: Die Demokratie dürfe nicht kampflos aufgegeben werden.