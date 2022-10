1 In der Montagehalle warten die Rotorblätter auf ihre Wiederverwertung. Foto: ZSW

Nahe Donzdorf wollen Forscher Windkrafträder entwickeln, die sich besonders gut für bergiges Gelände eignen – und weniger Lärm verursachen. Auch der Schutz der Vögel soll verbessert werden.















Link kopiert

Bereits im Juni wähnten sich die Initiatoren des in Stuttgart beheimateten Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) am Ziel. Da hatte das Landratsamt Göppingen dem Forscherteam um den Windkraftexperten Andreas Rettenmeier nach einem langwierigen Verfahren die Erlaubnis erteilt, in der Nähe von Donzdorf auf der Schwäbischen Alb das weltweit erste Windenergietestfeld für Windkraftanlagen in bergigem Umfeld zu errichten.