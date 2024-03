Maultaschen am Gründonnerstag: Traditionell und schmackhaft

Der Gründonnerstagsklassiker in zwei Varianten Pikante Maultaschen

Fleisch im Teigmantel zu versteckten, ist für die wenig asketischen Schwaben wahrlich nichts Neues vor Ostern. Um einen anderen Ton in der Maultaschen-Berichterstattung anzuschlagen, ist EZ-Redakteurin Greta Gramberg deshalb in diesem Jahr ein doppeltes Experiment eingegangen: Für die Leser hat sie sich nicht nur an eine bislang unerprobte vegetarische Variante gewagt, sondern auch in die Küche ihrer Mutter. Ein riskantes Spiel zwischen zwei Eigenbrötlerinnen am Herd.