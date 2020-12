1 Die Zollberg-Realschule hat vor der Entscheidung der Stadt gegen Luftreiniger bereits Geräte getestet. Foto: Roberto Bulgrin

Um die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus in Schulen zu verringern, setzt man mancherorts auf Luftfilter. Die Stadt Esslingen hat sich nun aber gegen die Anschaffung solcher Geräte entschieden.

Esslingen - In einem sind sich fast alle einig: Oberstes Ziel muss sein, den Präsenzunterricht in den Esslinger Schulen aufrecht zu erhalten – trotz Corona-Pandemie. Die Frage ist nur, wie das am besten sichergestellt werden kann, ohne Schüler und Lehrer einer übermäßigen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auszusetzen. Heiß diskutiert wird in dem Zusammenhang derzeit bundesweit der Nutzen von Luftreinigungsgeräten in Klassenzimmern. In Esslingen hat man dem flächendeckenden Einsatz solcher Geräte aber jetzt eine Absage erteilt. Stattdessen sollen CO2 -Ampeln angeschafft werden.