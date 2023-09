1 Auch die Stelzenläufer machen in Esslingen wieder die Nacht zum Tag. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Die illuminierte Esslinger Innenstadt lädt am Samstag, 9. September, zum Sommerabend-Shopping mit Live-Musik ein.















Traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien lädt „Esslingen funkelt“ zum Sommerabend-Shopping und zum Genießen in die illuminierte Innenstadt ein. Viele Esslinger Fachgeschäfte haben bis mindestens 22 Uhr geöffnet und überraschen ihre Kundinnen und Kunden mit kreativen Aktionen und besonderen Angeboten.

Besonders stimmungsvoll soll es wieder auf dem Marktplatz beim bunten Lichtermarkt werden. Und entlang der Ritterstraße bis zum Blarerplatz können Nachtschwärmer beim Nachtflohmarkt auf Schatzsuche gehen. Beide Märkte haben von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Wer vom vielen Bummeln hungrig wird, findet in der örtlichen Gastronomie ein breites Angebot bis weit in die Abendstunden hinein. Foodtrucks mit einem vielfältigen To-Go-Sortiment ergänzen das gastronomische Angebot. Und zeitgleich zu„ES funkelt“ findet zum zweiten Mal die Esslinger Weinlounge statt. Auf dem Hafenmarkt kann man den Abend bei einem besonderen Glas Wein bis Mitternacht ausklingen lassen.

Viele Lichter erhellen die Stadt

Pünktlich mit der Dämmerung werden die Straßenzüge der historischen Altstadt von Leuchtobjekten gesäumt. An vier Standorten begleitet stimmungsvolle Live-Musik die Veranstaltung. In der Küferstraße tritt von 19 bis 22 Uhr das Jazz-Trio „Herzog Fuhr feat Shanti“ in der Besetzung Gesang, Saxofon und E-Gitarre auf, und auf dem Marktplatz begleitet „Vocal-Affair“ mit gefühlvollen bis groovigen Cover-Songs von 19 bis 22 Uhr das Marktgeschehen. In der Nähe des Schelztorturms möchte außerdem das Duo „Beachwood Cat“ von 19.30 bis 22.30 Uhr mit Pop-Folk-Klängen das Publikum verzaubern, während die junge Sängerin Clara de Farias in der Pliensaustraße von 19 bis 22 Uhr Klänge ihrer brasilianischen Heimat präsentiert. Auch nachmittags ist schon etwas für Kulturbegeisterte geboten. Von 16.30 bis 19 Uhr findet das internationale Glockenspielfestival „Turm und Klang“ auf dem Rathausplatz statt. Gratis kann man internationalen Musikern beim Bespielen der stattlichen Rathausglocken zuhören.

Viele Fachgeschäfte haben bis mindestens 22 Uhr geöffnet, dazu zählen die Läden im Einkaufszentrum „Das ES!“, viele Geschäfte in der Bahnhofstraße, auf der Inneren Brücke, der Pliensaustraße und in vielen weiteren Straßen der Innenstadt. Hier sind auch Walking Acts wie die leuchtenden Stelzenläufer des Nanu-Traumtheaters anzutreffen sowie die „Flying Traveller“ im „Das ES!“.

In der Küferstraße gibt es ebenfalls einiges zu erleben: So feiert „Schmachtfetzen“ seine Ladeneröffnung und lädt Vintage- und Mode-Begeisterte zum Kennenlernen ein. Und ganz in der Nähe feiert „Der Malkasten“ seinen 25. Geburtstag mit Kinderschminken (12 bis 16 Uhr) und Live-Musik (ab 18 Uhr). Von 14 bis 17 Uhr findet außerdem ein Dip-Dye-Kerzenworkshop ohne Anmeldung im Poppinski statt, und bei der Makers League legt ein DJ auf. Heiges Spiel- und Lederwaren begrüßt seine Gäste mit einer besonderen Erfrischung und bei Osiander können Kinder von sechs bis zwölf Jahren zwischen 15 und 17 Uhr an einem Kinderquiz teilnehmen.

Leckereien bis nachts um zwei Uhr

Einen Abend dunkler Eleganz verspricht von 17 bis 22 Uhr die Goldschmiede Carolin Otte in der Pliensaustraße, einen Summersale hat Juwelier Läpple auf der Inneren Brücke zu bieten und die neue Herbst-Kollektion sowie individuelle Hut-Anfertigungen präsentiert Szenario Hat Couture in der Webergasse. Kleinigkeiten für den süßen Hunger gibt es im Café Fräulein Margot im Unteren Metzgerbach, erfrischende Aperitifs auf der Inneren Brücke beim Café Lavazza und das Lux im kommunalen Kino wartet bis zwei Uhr nachts mit Leckereien und Drinks auf.