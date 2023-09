Gastronomie in Esslingen

1 Restaurantinhaber Giovanni Iraci hofft auf Verständnis seitens der Bundesregierung. Foto: Roberto Bulgrin

Derzeit profitiert die Gastronomie von einer Mehrwertsteuersenkung. Diese läuft zum Ende des Jahres aus. Die Restaurantbetreiber aus dem Kreis Esslingen befürchten schlimme Folgen, falls die Bundesregierung nicht einlenkt.















Link kopiert

Falls die Mehrwertsteuersenkung für Gastronomiebetriebe wegfällt, wird die Pizza im kommenden Jahr zwei Euro mehr kosten. Das prophezeit Giovanni Iraci, der Inhaber des Esslinger Restaurants La Gondola am Roßmarkt. „Wir arbeiten teilweise 16 bis 18 Stunden am Tag, und am Schluss bleibt trotzdem nur wenig übrig.“ Er befürchte, dass die Gäste ausbleiben würden, würde er die Preise anziehen. „Es geht ja nicht nur um Pizza, sondern um alle Gerichte“, sagt Iraci.