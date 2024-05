Ein Stadtrat und ein Kritiker im Streitgespräch: Gegenwind ist notwendig, doch es gibt Grenzen

1 Der Wernauer Gemeinderat Joachim Gelewski (rechts) stellt sich dem regelmäßigen Kritiker Hans-Herrmann Birgler. Foto: Roberto Bulgrin

Nicht nur in Wernau stoßen kommunalpolitische Entscheidungen oft auf Unverständnis – und werden von der Bürgerschaft in Frage gestellt. Über rote Linien sind sich der „Nörgler“ Hans-Hermann Birgler und der Gemeinderat Joachim Gelewski allerdings einig.











Die Kommunalpolitik ist des Öfteren ein heißes Eisen. Dieses Eindrucks kann man sich auch in Wernau, nicht zuletzt mit Blick auf die Leserbriefseiten in unserer Zeitung, jedenfalls nicht erwehren. Immer wieder werden die Entscheidungen des Gemeinderats kritisiert. Häufig wurden der Verwaltung und dem Gremium in den vergangenen Jahren Intransparenz vorgeworfen, weil Diskussionen und Gespräche hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben.