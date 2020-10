1 Foto: Amelie Pyta

Im Kreis Esslingen gilt ab Freitag eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Damit reagiert der Kreis auf die steigenden Corona-Zahlen.

Kreis Esslingen - Der Landkreis Esslingen hat als Reaktion auf die steigenden Corona-Zahlen und die hohe Sieben-Tages-Inzidenz eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum beschlossen. Ab Freitag, den 9.Oktober, muss im öffentlichen Raum eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1, 5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das verkündigte Landrat Heinz Eininger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Daneben dürfen bei Feiern in öffentlichen und angemieteten Räumen nicht mehr als 25 Besucher, bei Feiern in privaten Räumen nicht mehr als zehn Besucher teilnehmen.

Daneben empfahl Landrat Eininger nicht relevante Veranstaltungen abzusagen. Sportveranstaltungen, vor allem in der Halle, sollen ohne Publikum stattfinden. Außerdem wird das Abstrichzentrum am Stuttgarter Flughafen wieder den Betrieb aufnehmen. Außerdem plädierte der Landkreis an die Schulen, den Unterricht gestaffelt beginnen zu lassen, um die Schulbusse zu entlasten. Eininger appellierte an die Bürger, vorsichtig zu sein und die Corona-Regeln einzuhalten.